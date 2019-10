Spaccio, controlli della polizia: 65enne ai domiciliari trovato con la droga in casa

Servizio straordinario di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo pontino. L’attività, disposta dal questore di Latina Rosaria Amato, è scattata nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 ottobre, e ha interessato le zone “calde” della città, con particolare attenzione al quartiere Nicolosi e all’area delle nuove autolinee, e ad alcuni soggetti sospetti sottoposti agli arresti domiciliari.

In particolare, spiegano dalla Questura dio Latina, “sulla scorta di informazioni preventivamente acquisite in forma confidenziale nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e alla vendita al dettaglio di sostanza stupefacente di vario genere”, due equipaggi della Squadra Volante e altrettante pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga proveniente da Nettuno, si sono recati nell’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso proprio della perquisizione in casa, sono stati trovati circa 70 grammi di droga. L’uomo, un 65enne con precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per lui sarà richiesto un aggravamento della misura.

I controlli

Nell’ambito dell’attività sono poi stati svolti 6 posti di controllo; verificate le posizioni di 85 persone e 44 veicoli; controllate mediante il sistema Mercurio in uso al Reparto Prevenzione Crimine circa 625 auto. Sono state inoltre elevate 7 infrazioni al codice della strada.