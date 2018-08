Fermata e controllata, nella borsa aveva un etto di hashish: arrestata 25enne a Formia

Trovata con circa un etto di hashish, una giovane di 25 anni di Formia, pregiudicata, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza. L’attività questa mattina dei militari del Nucleo Mobile presso la stazione.

Le fiamme gialle, appostate negli spazi adiacenti allo scalo ferroviario, hanno notato la ragazza mentre si allontanava con un’andatura spedita che ha destato da subito sospetti, proprio perché già soggetta a precedenti per droga.

Pedinata è stata fermata per un controllo durante il quale hanno trovato un panetto di hashish nascosto nella borsa. Su disposizione della competente Procura della Repubblica di Cassino la 25enne è stata arrestata e posta ai domiciliari presso la propria abitazione in Formia.

Potenziati i controlli

In vista di Ferragosto il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, in considerazione del fatto che “lo spaccio e, quindi, il consumo di stupefacenti nel periodo estivo subisce un forte incremento in tutte le zone a vocazione turistica del litorale pontino” ha disposto un’intensificazione delle attività di controllo del territorio. Attenzione, in particolare, ai luoghi di maggior aggregazione serale dei giovani, agli arenili, alle principali arterie stradali e agli scali portuali e ferroviari. I controlli saranno effettuati anche con i cani antidroga.