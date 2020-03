Fermato e controllato in auto, poi la polizia in casa trova la marijuana: denunciato

Fermato per un controllo è stato trovato poi in possesso di alcuni grammi di marijuana. Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla polizia. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, martedì 10 marzo, a Latina nel corso di uno specifico servizio disposto dalla Questura e finalizzato a verificare il puntuale rispetto delle limitazioni e delle restrizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso contro il Coronavirus.

L’uomo, noto all forze dell’ordine e residente a Latina, e quindi nella piena facoltà di spostarsi nel proprio comune di residenza, è stato fermato dagli agenti mentre era in auto con la compagna.

I controlli si sono svolti con una perquisizione veicolare prima e poi una domiciliare nell’abitazione del 43enne dove gli agenti hanno rinvenuto diversi grammi di marijuana, insieme a strumenti e materiali di confezionamento, tra i quali due bilancini elettronici di precisione, un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente e diverse bustine di plastic. Tutto il materiale sequestrato, per gli investigatori, “sarebbe servito a preparare ed immettere la droga sul mercato pontino dello spaccio”.

Per questo l’uomo è stato denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno segnalato e sanzionato amministrativamente la compagna del 43enne, poiché trovata in possesso di due dosi per uso personale di cocaina.

Nell’ambito degli stessi controlli un altro giovane pontino, sorpreso in possesso di dosi di cocaina per uso personale, è stato segnalato al Prefetto di Latina.