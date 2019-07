Controllato e trovato con sei dosi di marijuana, denunciato un 17enne a Priverno

Un giovane di appena 17 anni è stato denunciato dai carabinieri a Priverno dopo essere stato trovato in possesso di droga. Nel corso di una perquisizione personale, i militari della locale Stazione hanno rinvenuto 5,5 grammi di marijuana divisi in sei dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato in attesa dell’esito degli accertamenti del caso mentre il 17enne denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.