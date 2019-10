Ecosistema Urbano 2019, Latina ancora più in fondo: scivola al 98° posto

Dal 95° posto del 2018 al 98° della classifica 2019. Latina continua irrimediabilmente a scendere nella graduatoria nazionale di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che misura ogni anno le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia italiane. E' invece la città di Trento a conquistare la vetta della classifica, seguita da Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma che rientrano tra le prime 20 città più virtuose. Maglia nera invece per Catania.

Gli indicatori

Ecosistema Urbano prende in esame, come ogni anno, una serie di indicatori quali: la presenza di spazi verdi e piste ciclabili, la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti, la sicurezza stradale, l'offerta del trasporto pubblico, le dispersioni idriche, il consumo di suolo pubblico. Valutando ognuno di questi aspetti, si individua la "città ideale", si analizzano le buone pratiche e si evidenziano le criticità.

Latina e le altre province del Lazio

Purtroppo anche quest'anno Latina registra performance in negativo, che la fanno precipitare in fondo alla graduatoria delle città italiane, perdendo ancora altre tre posizioni rispetto al già preoccupante risultato dell'anno passato. Per gli stessi indicatori Roma si trova in 89esima posizione, Frosinone alla 92esima, Rieti 77esima, Viterbo 62esima. A conti fatti dunque, il capoluogo pontino registra i numeri peggiori del Lazio.

I dati del capoluogo pontino

Per quanto riguarda il verde pubblico (che misura metri quadri di verde per abitante) Latina si trova all'81° posto, al 91° per numero di alberi ogni 100 abitanti, in 82esima posizione per impianti solari termici e fotovoltaico. Buoni risultati solo per la qualità dell'aria, mentre per quanto riguarda l'acqua Latina scivola ancora una volta n fondo alla classfica per dispersioni idriche (98esima) e capacità di depurazione (97esima). Non migliora la situazione sul fronte della mobilità: per l'offerta del trasporto pubblico il capoluogo pontino è 88°, per tasso di motorizzazione 82°, 83° per passeggeri che utilizzano il trasporto pubblico. Infine, la nota dolente dei rifiuti: Latina è 94esima in Italia per raccolta differenziata.