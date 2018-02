Emergenza freddo, accoglienza potenziata: misure straordinarie per i senzatetto

In previsione dell’emergenza freddo sono stati potenziati, in molti comuni della provincia, i servizi di accoglienza e protezione dei senza fissa dimora. Il settore servizi sociali del Comune di Latina ha posticipato l’operario di chiusura dalle 8 alle 10 del dormitorio comunale di via Milazzo e disposto l’apertura h24 della struttura permanente di via Aspromonte. Resta attiva la mensa della Caritas di via Cicerone, mentre il centro sociale di via Vittorio Veneto aprirà la propria sede dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per ospitare chiunque voglia trovare riparo dal freddo per qualche ora. Già dalla giornata di sabato è stato inoltre potenziato il pattugliamento delle zone più a rischio del capoluogo da parte degli operatori del Pronto intervento sociale e dei volontari della Croce Rossa.

Sono stati in particolare censiti molti insedimenti abusivi e gli operatori hanno invitato i senzatetto a recarsi nelle strutture di accoglienza per la notte. Visitato anche il centro Al Karama, dove gli operatori hanno portato latte e cibo per i bambini. Le misure di prevenzione resteranno in vigore fino alla giornata di mercoledì e per tutta la durata dell’allerta meteo. Potenziato anche il servizio nell’area ex Nalco di Cisterna, che ospita fino a 10 persone; mentre ad Aprilia il dormitorio comunale di viale Europa resterà aperto nei prossimi giorni h24.