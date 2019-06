Escursionista ferito sul Monte Circeo: soccorsi con l’elicottero dei vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche con l’elicottero per soccorrere un turista tedesco rimasto ferito durante un escursione sul promontorio del Circeo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 maggio, e i soccorsi sono durati a lungo prima di riuscire a trarre in salvo l’uomo che si trovava insieme ad altre tre persone.

Erano arrivati quasi sulla punta quando l’escursionista è caduto finendo in un dirupo. Per lui un braccio rotto e qualche escoriazione; fortunatamente solo tanta paura ma nulla di grave. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato anche con l’elicottero per il recupero dell’uomo poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

Guarda il video dei soccorsi