Escursionista precipita lungo un pendio sui Monti Aurunci, salvato dal Soccorso Alpino

Un escursionista è scivolato oggi lungo il pendio, sui Monti Aurunci ed è stato recuperato dal Soccorso Alpino. Il personale del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di oggi in provincia di Latina per recuperare un escursionista precipitato lungo il pendio di un sentiero.

L'uomo, di 34 anni orginario di Formia ma residente a Itri, era impegnato in un'escursione quando, in un tratto particolarmente impervio del sentiero, è scivolato lungo il pendio. Raggiunto da una squadra della stazione di Cassino del Soccorso Alpino è stato stabilizzato e medicalizzato dal medico della squadra. A causa del politrauma e della dinamica dell'incidente, considerato lo stato psico-fisico del paziente, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118. Il ferito è stato caricato a bordo dell'elicottero tramite verricello dal tecnico di elisoccorso e trasporato all'ospedale di Latina. Sul posto, oltre ai tecnici del Cnsas Lazio, anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e alcuni uomini della protezione civile locale.



Nella stessa giornata i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Cassino sono stati impegnati in altri due interventi durante una gara di trail in svolgimento poco distante dal luogo dell'incidente, sempre sui Monti Aurunci.

Gallery