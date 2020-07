Estate sulle strade, intensificati i controlli. Le raccomandazioni per chi si mette alla guida

L’estate sta entrando nel vivo e proprio i mesi di luglio ed agosto saranno quelli più critici per quanto riguarda il traffico con partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana.

Per questo il Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria ha emanato una serie di disposizioni di servizi finalizzati al controllo della legalità in materia di circolazione stradale che sono stati recepiti dalla Sezione di Latina, unitamente ai distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Per i mesi di luglio e agosto, infatti, controlli assidui e continui sono stati disposti per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali la Pontina, l’Appia, la Monti Lepini e la Flacca; altri servizi sono stati programmati anche di notte, in particolare sulle direttrici litoranee della provincia e nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

L'attività della polizia stradale vedrà impegnato un numero maggiore di equipaggi; per questo sono previsti dei rinforzi, sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo, sia nella tratta Terracina-Formia, grazie al contributo di personale proveniente dall’intera regione.

“I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato, un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall’altro - spiegano dalla polizia stradale -, saranno effettuati controlli sia sulla velocità (per mezzo del telelaser e dell’autovelox), sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro e dei relativi precursori portatili), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine). Anche il mezzo di trasporto verrà sottoposto a verifiche e controlli, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico, riguardo, ad esempio, allo stato di usura degli pneumatici ed all’efficienza di tutte le parti meccaniche, con particolare riguardo ai cosiddetti mezzi pesanti. Tale monitoraggio verrà realizzato facendo uso in maniera continuativa dello street-control, strumento che consente di verificare in tempo reale se un veicolo è assicurato e se ha effettuato la prevista revisione periodica”.

Con l'occasione, il dirigente della Sezione di Latina raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante l’estate nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni:

- evitare di bere alcolici;

- rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

- non utilizzare il telefono cellulare;

- utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini;

- prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici;

- evitare (laddove sia possibile) di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i colpi di calore.