Superenalotto, 22 febbraio 2018: ancora un’estrazione con jackpot da record

Nessun 6 nell’ultima estrazione di martedì 20 febbraio e continua così a salire il jackpot del Superenalotto.

Il premio di prima categoria raggiunge i 103,1 milioni di euro, la quinta cifra più alta in tutta la storia del concorso, dietro ai 139 milioni di euro che nel febbraio del 2010 sono stati divisi tra due giocatori di Parma e Pistoia.

Cifre da record, quindi, per il jackpot del Superenalotto con il 6 che manca dall’agosto scorso quando Caorle, in provincia di Venezia, furono vinti 77,7 milioni; nel Lazio il premio di prima categoria non viene assegnato invece dal 2012 quando furono realizzati ben due 6 a Roma.

Attesa e speranza di indovinare la sestina vincente nell’astrazione di oggi, giovedì 22 febbraio, dunque anche nella provincia di Latina. Mentre nell’ultimo concorso dello scorso martedì la combinazione vincente è stata 17 25 52 55 67 75, Jolly 90, SuperStar 57. Nessun 6 è stato centrato mentre sono stati premiati i quattro “5”: ognuno dei giocatori fortunati porta a casa 48mila euro.

I numeri ritardatari e le settimane di ritardo

13 55

42 37

54 37

81 33

83 33

14 32

21 31

60 31

73 27

65 26