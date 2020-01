Esce mentre è ai domiciliari: sorpreso in giro dai carabinieri, arrestato per evasione

Sorpreso mentre è a spasso in giro nonostante sia sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, è stato di nuovo arrestato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto a Cori un 58enne di Sabaudia. Durante un controllo, infatti, l’uomo è stato trovato per le vie del centro lepino senza esserne autorizzato. Arrestato nella flagranza del reato per evasione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.