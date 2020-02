Esce di casa mentre è ai domiciliari: 28enne arrestata per evasione dalla polizia

Controlli intensificati da parte della Questura a Latina. Nel corso dell’attività di pattugliamento nelle zone “calde” della città, una giovane di 28 anni è stata arrestata per evasione.

Gli agenti della Squadra Volante, infatti, nella serata di giovedì 13 febbraio hanno notato la ragazza, nota per i suoi numerosi precedenti penali ed attualmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in giro nei pressi di via Tasso, nella zona del Tribunale.

La 28enne è stata quindi fermata e arrestata per evasione dai domiciliari e, come disposto dal pm di turno, è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per questa mattina.