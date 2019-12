E’ ai domiciliari ma va in giro, sorpreso dalla polizia e di nuovo arrestato

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari va in giro per la città: sono scattati di nuovo gli arresti per un giovane di 26 anni di origini marocchine. E’ accaduto questa mattina introno alle 11 a Latina mentre i poliziotti della Squadra Volante erano impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Durante l’attività di pattugliamento delle zone “calde” della città, gli agenti nei pressi di un bar in largo Cirri, nella zona della Q5, hanno notato il giovane già conosciuto agli operatori della Squadra Volante per i suoi numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio di viale Le Corbusier.

Fermato ed identificato, il 26enne è stato arrestato per il reato di evasione dai domiciliari e, come disposto dal pubblico ministero di turno, condotto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed eventuale giudizio per direttissima.