False attestazioni per le truffe assicurative, cinque persone denunciate

False attestazioni e false documentazioni per commettere violazioni amministrative e per simulare la vendita di un’auto ad insaputa della nuova intestataria. Lo scopo era quello di commettere truffe assicurative. Il sistema è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Sperlonga nel corso di una complessa indagine che ha portato poi a identificare e denunciare in stato di libertà cinque persone.

Per i reati di falsità materiale commessa da privato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico è stato denunciato un 70enne della provincia di Napoli; per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici un 67enne di Napoli e per il reato di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico una donna di 42 anni, un 28enne e un 47enne, anche loro della provincia di Napoli.