Scoperto falso dentista: denunciato. Sequestrati dal Nas tre studi odontoiatrici

Importante operazione dei carabinieri del Nas che hanno denunciato un odontotecnico per il reato di esercizio abusivo della professione medica e sequestrato tre studi. L’attività si inserisce nella ampia strategia di controlli in ambito nazionale orientati al contrasto dell'abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie.

Questa mattina il Nas di Latina, al termine di un’indagine svolta con la collaborazione dei colleghi del Nas di Parma, ha dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, nei confronti di tre studi odontoiatrici delle province di Latina e Piacenza. Il provvedimento, scaturito appunto dagli esiti dell'indagine condotta dal Nas e coordinata dal sostituto procuratore Valentina Giammaria, ha consentito di accertare come, spiegano i militari attraverso una nota, “all’interno degli studi dentistici oggetto del provvedimento, un odontotecnico, eccedendo dalle proprie funzioni e competenze, effettuasse prestazioni sanitarie di esclusivo ambito odontoiatrico, grazie anche alla complice tolleranza di due direttori sanitari delle strutture”.

L'odontotecnico è stato denunciato. Il valore complessivo delle strutture e delle attrezzature mediche sequestrate supera i tre milioni di euro.

