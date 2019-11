“Il giornalismo sotto scorta”, Federica Angeli si racconta: incontro in Comune a Latina

Racconterà la sua lotta contro la criminalità organizzata e il suo amore per la verità che l’hanno portata a finire nel mirino dei clan operanti sul litorale romano, in particolare a Ostia. Ci sarà venerdì 8 novembre l’incontro in Comune a Latina con Federica Angeli, giornalista di Repubblica.

L’evento, dal titolo “Il giornalismo sotto scorta”, è in programma per le 18 nella sala “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina alla presenza del sindaco Damiano Coletta e del Presidente dell’Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi.

Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria, scrive per Repubblica dal 1998, dove è redattrice dal 2005. Dal 2013 vive sotto scorta ma nonostante le minacce di morte non ha mai interrotto la sua attività di indagine. Per il suo impegno nella lotta alle mafie nel 2016 il Presidente Mattarella l’ha nominata Ufficiale della Repubblica Italiana al Merito.

Una settimana fa è uscito il suo ultimo libro “Il gioco di Lollo”, nel quale racconta la mafia vista dagli occhi di uno dei suoi tre figli. A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Sottoriva.