Ferragosto di fuoco: incendi in tutta la provincia, canadair in azione a Sonnino

Ferragosto di incendi su tutta la provincia pontina. Anche ieri, 15 agosto, il personale operativo del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato impegnato in numerosi roghi divampati in diverse zone del territorio.

La situazione più critica si è registrata a Sonnino, dove una squadra antincendi boschivi, supportata dai volontari della Protezione civile, ha dovuto fronteggiare un vasto incendio in una zona collinare. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di un Dos dei vigili del fuoco e di un canadair della flotta aerea del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nonostante la gravità del rogo, non ci sono stati danni alle abitazioni.

