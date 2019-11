Provincia più verde: decine di nuovi alberi da Aprilia a Fondi, passando per le case Ater e le autolinee di Latina

Anche nel Lazio e in provincia di Latina ha preso il via oggi, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, la campagna ‘Ossigeno’ ideata dalla Regione che prevede un investimento di 12 milioni di euro dal 2020 al 2022, per produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni certificati e, allo stesso tempo, si fa promotrice di un’iniziativa di sensibilizzazione per spingere Comuni, grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e onlus alla piantumazione diretta, in questo caso fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei luoghi più adatti. L’obiettivo è arrivare alla piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni abitante del Lazio, che porteranno all’assimilazione e compensazione di 240 mila tonnellate annue di anidride carbonica.

Il messaggio è stato ampiamente raccolto in provincia di Latina. Questa mattina presso l’istituto Carlo e Nello Rosselli di Aprilia è stato presentato il progetto alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Scuola e Formazione Claudio Di Berardino mentre l’assessore all'Agricoltura, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati ha partecipato alla piantumazione di nuovi alberi prima presso il Centro anziani di Latina e poi a Cisterna presso il Plesso Polo Tecnico via Einaudi.

Sempre questa mattina il commissario dell’Ater Marco Fioravante e il consigliere regionale del Partito democratico Salvatore La Penna, pala alla mano, hanno piantato un leccio presso il lotto 47 degli alloggi Ater di viale Nervi.

Complessivamente sono 60 gli alberi piantati nelle scuole della provincia (a Cisterna, San Felice Circeo, Terracina e Aprilia), 40 nelle sedi Ater di Latina, 20 su terreno demaniale nel Comune di Fondi, 10 nel centro anziani di Borgo San Michele a Latina, 10 nel Museo ornitologico dell’isola di Ventotene, 4 nella sede Cotral del capoluogo pontino.

Nel weekend del 23-24 novembre nei Parchi della provincia.saranno pianata altri 384 tra alberi e gli arbusti nei Parchi della provincia.