I 205 anni dell’Arma dei Carabinieri: celebrazioni al Circolo Cittadino a Latina

Si terranno domani, mercoledì 5 giugno, a Latina le celebrazioni per il 205esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il comandante provinciale, colonnello Gabriele Vitagliano, ricorderà l’evento nel corso di una sobria cerimonia che si terrà al Circolo Cittadino in piazza del Popolo e alla quale parteciperanno i militari in servizio ed in congedo, i loro familiari e quelli dei Carabinieri caduti in servizio, nonché le autorità provinciali civili, militari e religiose.

Nel corso delle celebrazioni verrà deposta una corona d’alloro al monumento “Il Carabiniere” in onore di tutti i caduti dell’Arma e consegnate ricompense ai militari del Comando Provinciale distintisi nel corso di operazioni di servizio.