Sermoneta, lavori per la fibra ottica: dopo lo stop cantieri riaperti dal 26 agosto

Stanno per riprendere, dopo un lungo periodo di stop, i lavori per dotare il territorio comunale di Sermoneta della fibra ottica. Numerose sono state le sollecitazioni, e ora l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha dato nuovo impulso al completamento dell’infrastruttura, necessaria per poter portare su tutto il territorio comunale il fondamentale servizio.

Il Comune di Sermoneta era entrato nella graduatoria della Regione Lazio per ottenere la fibra ottica, nell’ambito del “Programma Lazio 30Mega”, regolamentato dall’Accordo Quadro tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede di costruire e mettere a disposizione degli operatori delle telecomunicazioni le infrastrutture abilitanti l’offerta di servizi basati su connettività di almeno 30 Mbps.

Dal 26 agosto la ditta incaricata riaprirà il cantiere per il collegamento della fibra tra il centro storico e la pianura: per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sia per gli operai che per gli automobilisti, è stata emessa una ordinanza di divieto di transito su via Madonna delle Grazie dalle 7.30 alle 17.30 fino al termine dei lavori.

“Abbiamo ripreso i contatti con la società che ha iniziato tre anni fa i lavori. Si è arrivati alla riapertura dei cantieri e ne siamo felici – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti –. I lavori dureranno ancora qualche mese, poi l’infrastruttura sarà pronta per essere ceduto alle società di telecomunicazioni che acquisiranno la rete, per poter attivare la fibra ottica. Una vera e propria rivoluzione digitale, fondamentale non solo per le aziende che a Sermoneta hanno deciso di investire, ma anche per le famiglie, gli studenti, i commercianti. Tutti coloro che usano la rete internet avranno una marcia in più: confidiamo che entro pochi mesi il servizio potrà finalmente partire”.