Acqualatina mette in guardia i cittadini dalle truffe: “Di nuovo in azione i finti tecnici”

“Attenzione ai finti tecnici”: così Acqualatina mette in guardia i cittadini da possibili truffe. L’intervento della società in seguito ad alcune segnalazioni che sono arrivate da parte degli utenti circa la presenza, spiega, “di individui che, spacciandosi per tecnici di Acqualatina, starebbero mettendo in atto delle vere e proprie truffe con richiesta di denaro in contante”.

La società ricorda anche che il personale autorizzato non solo è dotato di un tesserino di riconoscimento con foto ma soprattutto non richiede alcun tipo di compenso (né denaro, né assegni). Il personale è dotato di un numero di matricola tramite il quale è possibile verificarne l’identità contattando il numero verde 800 085 850, 199 50 11 53 da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ed il sabato dalle 8 alle 13.

“Si ricorda che - conclude -, per qualsiasi tipo di informazione o verifica relativa alle attività di Acqualatina, è possibile consultare la pagina Facebook (https://www.facebook.com/acqualatina), o contattare il Servizi Clienti tramite posta elettronica, all’indirizzo email clienti@acqualatina.it”.