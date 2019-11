Uomo investito in bici sull'Appia, ma era un falso allarme: stava solo dormendo

La segnalazione di un incidente mortale, ma in realtà era un falso allarme. L'episodio è accaduto lungo la via Appia, nel territorio di Fondi, dove un passante aveva notato la presenza di un riverso a terra sul margine della strada con la sua bicicletta accanto. Immediato è scattato l'intervento delle forze dell'ordine e si è attivata la macchina dei soccorsi. L'uomo però stava solo dormendo.

La sua posizione e i numerosi investimenti mortali lungo l'arteria hanno fatto immediatamente ipotizzare una tragedia, ma il ragazzo, di nazionalità indiana, distrutto dalla stanchezza e probabilmente in stato confusionale per l'uso eccessivo di alcol, ha abbandonato la sua bici e ha deciso di fermarsi e riposarsi lungo la strada. Era in realtà senza fissa dimora e al suo riseveglio è stato preso in consegna da un'ambulanza del 118 e accompagnato in ospedale per gli accertamenti.