Gestivano una piazza di spaccio a Napoli: cinque arresti, due uomini trovati a Fondi

Gestivano una piazza di spaccio a Napoli, in località Pascarola di Caivano. Cinque persone sono finite agli arresti ieri, 13 giugno, nel corso di un'operazione dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria. Tre dei cinque arrestati sono finiti in carcere a Poggioreale, altri due invece sono stati trovati dai militari nella città di Fondi, a casa di alcuni parenti, e sono stati dunque trasferiti nella casa circondariale di Latina.

Lo scorso ottobre i carabinieri si erano recati a Caivano, dove era stata segnalata la presenza di una fiorente attività di spaccio, e hanno potuto notare che il conducente di un'autovettura, dopo essersi fermato davanti ad una villa, era entrato all'interno di un doppio cancello ed era uscito subito dopo, allontanandosi per le vie limitrofe. Un comportamento che ha destato sospetti, tanto da spingere la pattuglia a fermare poco dopo il conducente trovandolo in possesso di una dose di cocaina da 1.41 grammi. Si è quindi deciso di installare una telecamera per consentire di osservare il flusso di auto presso quell'abitazione e in circa un mese è stato registrato il passaggio e la sosta di oltre 730 autovetture, con picchi di 80 auto al giorno ed una frequenza costante che partiva alle 11.30 circa della mattina, per concludersi a notte inoltrata.