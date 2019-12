Nascondeva due etti e mezzo di cocaina, mannite e un bilancino: 50enne in manette a Fondi

E' stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni di Fondi. I carabinieri lo hanno fermato nella mattinata di oggi, 6 dicembre, trovandolo in possesso di una notevole quantità di droga.

Il 50enne, A.R., in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato scoperto con 250 grammi di cocaina. Una parte dello stupefacente era contenuta all'interno di sette ovuli, la restante suddivisa in 43 dosi. Oltre alla cocaina sono stati scoperti 230 grammi di mannite, un bilancino di precisione e del materiale per confezionamento. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La droga è finita invece sotto sequestro.