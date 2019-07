Fondi, giovane sorpreso con 17 dosi di eroina e 700 euro: arrestato in flagranza

Diciassette dosi di eroina già confezionate e la somma in contanti di 755 euro. A Fondi i carabinieri hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio, un ragazzo di 28 anni originario del Pakistan ma domiciliato nella cittadina. L'uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di tre grammi di eroina suddivisa appunto in singole dosi pronte per lo spaccio.

Il denaro è considerato provento dell'attività di vendita dello stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane straniero, espletate le formalità è stato arrestato in regime di domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.