Operazione antidroga a Fondi: giovane pusher trovato con la marijuana finisce in manette

Operazione antidroga nella notte a Fondi.In manette è finito un pusher del posto di 23 anni. Il giovane, fermato dai carabinieri nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio, hanno arrestato in flagranza il giovane, trovato in possesso di 32 grammi di marijuana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, il ragazzo è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione e di diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati e il 23enne , dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Latina.