Trovato con cocaina, passamontagna e un'arma finta: arrestato un 16enne a Fondi

Un arresto e una denuncia per droga sono scattati a Fondi nel corso di due diversi controlli da parte dei carabinieri dell'Arma del luogo. Per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di monete falsificate è stato arrestato un minorenne. Il ragazzo, di appena 16 anni, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisi in 30 dosi, un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente, materiale per taglio e confezionamento delle dosi, la somma di 650 euro ritenuta provento dello spaccio, quattro banconote contraffatte da 20 euro, una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un passamontagna.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 16enne, espletate le formalità di rito, è stato trasferito in un centro di accoglienza di Roma dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un 33enne di origini algerine è stato invece denunciato, sempre a Fondi, dai militari dopo essere stato sorpreso a vendere alcune dosi di hashish a un connazionale che è stato invece segnalato alla Prefettura.