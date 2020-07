Roulotte trasformata in un supermarket della droga: arresto e sequestro di cocaina a Fondi

Un andirivieni di clienti da una roulotte sistemata in una strada di campagna di Fondi ha insospettito i poliziotti del commissariato locale, che nella notte hanno effettuato una perquisizione e scoperto che era diventata un supermarket della droga. In manette è finito un noto pregiudicato del posto, vecchia conoscenza degli agenti di polizia per reati legati allo spaccio: si tratta di C.E., 54enne.

Gli agenti sono intervenuti bloccando diverse persone che in quel momento erano presenti all'interno della roulotte. Con l’ausilio di una unità cinofila i poliziotti hanno proceduto ad una meticolosa perquisizione dei clienti, poi estesa anche alla roulotte e alla struttura di lamiera attigua. L'accertamento ha consentito di rinvenire due confezioni di cocaina, del peso complessivo di circa 5 grammi, insieme al materiale necessario per pesare e confezionare lo stupefacente dividendolo in singole dosi pronte per la vendita al dettaglio..

All'interno della struttura in ferro e plastica sono state inoltre rinvenute 65 cartucce da caccia di vario calibro, di cui una a palla singola, calibro 410 ed una a pallettoni, calibro 20, oltre a un bossolo calibro 8. Il 54enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e dopo la convalida dell'arresto, avvenuta questa mattina, 4 luglio, ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.