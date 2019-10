Fondi, evade dai domiciliari: giovane sorpreso e arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato nella notte, a Fondi, un 28enne del luogo. I carabinieri lo hanno fermato in flagranza di reato per evasione. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma i militari, nel corso di uno specifico controllo, lo hanno sorpreso al di fuori del proprio domicilio stabilito per la sua detenzione.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato dunque nuovamente arrestato e condotto presso la sua abitazione.