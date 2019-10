Fondi, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere

A Fondi i carabinieri dell'Arma del luogo hanno arrestato un 28enne residente nella cittadina per evasione. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Cassino che ha concordato con i risultati investigativi dei carabinieri.

L'uomo era infatti già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ma aveva violato gli obblighi ed era evaso dal proprio domicilio. Dopo le formalità di rito è stato dunque trasferito nella casa circondariale di Latina dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.