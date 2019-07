Fondi, sorpreso dai carabinieri e arrestato in flagranza per evasione

Un 28enne di Caserta è stato arrestato a Fondi dai carabinieri per evasione. Un arresto in flagranza, perché il giovane, A.G., era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il 28enne, durante un controllo effettuato dai carabinieri, è stato sorpreso, senza avere l'autorizzazione, fuori dal proprio domicilio in cui era stata stabilita la sua detenzione.

Completate le formalità di rito, l'uomo è stato ricondotto presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.