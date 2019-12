Fondi, aggredisce il figlio che cerca di difendere la madre: arrestato per maltrattamenti

A ottobre scorso era già stato allontanato dalla casa familiare, colpito da un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Nonostante la misura cautelare e l'obbligo di non comunicare in nessun modo con la donna, il 25 novembre si è avvicinato nuovamente alla consorte e dopo un litigio ha aggredito anche il figlio che era intervenuto per difendere la madre.

E' accaduto a Fondi, dove il personale del commissariato di polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina nei confronti di un uomo di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Dopo questo nuovo episodio il tribunale di Latina, accogliendo la richiesta di aggravamento avanzata dalla polizia di Fondi, ha emesso una nuova ordinanza cautelare a suo carico.