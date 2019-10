Fondi, picchia la compagna in strada e la ferisce: 33enne finisce in carcere

Ha picchiato la compagna in casa e poi, quando lei è scappata dall'appartamento, ha proseguito anche in strada colpendola con violenza. E' accaduto a Fondi, dove i carabinieri della tenenza locale sono intervenuti e hanno bloccato e arrestato un 33enne del luogo. L'uomo è ora in carcere a Latina per maltrattamenti in famiglia continuati.

Come accertato dai militari, dalle prima ore della mattinata di ieri, l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze e a picchiare la convivente provocandole diverse lesioni. Solo l'arrivo delle pattuglie ha messo fine alla violenza con l'arresto in flagranza del 33enne.