Fondi, sorpreso a vendere dosi di eroina a un tossicodipendente: preso e arrestato dai carabinieri

Un 50enne è stato arrestato a Fondi dai carabinieri, sorpreso, dopo una serie di servizi mirati di osservazione e pedinamento, subito dopo aver ceduto a un tossicodipendente del luogo una dose di eroina, subito recuperata dai militari.

Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire altri grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione per pesare la droga e altro materiale per confezionare le singole dosi, nonché la somma di 335 euro considerata provento dell'attività di spaccio. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro mentre l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.