Blitz antidroga a Fondi, pusher 19enne sorpreso con le dosi già pronte

Blitz antidroga dei carabinieri questa mattina, 7 dicembre, a Fondi. I militari della tenenza locale, nel corso di uno specifico controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio, hanno arrestato un 19enne bielorusso residente nella cittadina del sud pontino.

Da giorni i militari lo avevano adocchiato e seguivano le sue mosse con appostamenti e pedinamenti. Questa mattina sono poi scattati i controlli. Il giovane straniero è stato perquisito e trovato in alcune dosi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente era suddiviso in dosi. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 45 euro. Il 19enne è finito agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti.