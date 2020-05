Fondi, giovane pusher sorpreso a vendere dosi di marijuana: arrestato

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Fondi in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso dopo aver ceduto ad un acquirente una dose di marijuana. Le successive perquisizioni disposte dai militari hanno poi consentito di rinvenire altri tre grammi di hashish, alcune dosi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.