Sorpreso a vendere dosi di cocaina a Fondi: pusher arrestato in flagranza

Un 33enne è stato arrestato nella notte a Fondi in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno fermato subito la cessione di alcune dosi di cocaina a un soggetto del luogo. Nell'involucro ceduto all'acquirente c'erano circa tre grammi.

Le successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare, ha consentito ai militari di ritrovare altri 14 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di 1.480 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata del 2 maggio.