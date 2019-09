Fondi, trovato con 13 dosi di eroina pronte per lo spaccio: pusher in manette

Aveva 13 dosi di eroina, per un totale di 2,5 grammi, pronte per lo spaccio. A Fondi i carabinieri, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto e alla prevenzione dello spaccio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino indiano di 32 anni, in Italia senza fissa dimora.

L'uomo è stato sorpreso, in seguito a una perquisizione personale, con l'eroina pronta da vendere. E nel tentativo di sottrarsi al controllo ha ripetutamente spintonato i militari intervenuti. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale e temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza del comando di Fondi in attesa della celebrazione del rito direttissimo.