Due etti e mezzo di marijuana in casa: arrestato un insospettabile a Fondi

E' stato arrestato in flagranza di reato un commerciante di 36 anni di Fondi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa dell'uomo, M.T., i carabinieri della tenenza locale hanno trovato ben due etti e mezzo di marijuana e altri tre grammi circa di hashish. Insieme alla droga è stato scoperto e sequestrato anche del materiale utilizzato per il confezionamento.

Il 36enne è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari e questa mattina è comparso in tribunale per essere processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'indagato.