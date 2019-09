Fondi, morte di Alfredo Gentile: il decesso per un trauma toracico dovuto all'esplosione

E' stata effettuata nella giornata di ieri, 5 settembre, l'autopsia sul corpo di Alfredo Gentile, l'uomo di 65 anni deceduto nei giorni scorsi a Fondi per un'esplosione avvenuta in una cella frigofera di uno stabilimento in cui stava lavorando. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Maria Cristina Setacci che ha riscontrato un trauma toracico.

La violenta esplosione di un tubo dell'alta pressione lo ha travolto. Alfredo Gentile è rimasto ucciso mentre il figlio, che stava lavorando con lui, è rimasto lievemente ferito ma senza gravi conseguenze. L'uomo era titolare della Frigoterm e nel pomeriggio di lunedì scorso stava effettuando lavori di manutenzione in uno dei suoi impianti all'interno di uno stabilimento di via Pantanello. Si sospetta un malfunzionamento del tubo all'interno della cella frigorifera, ma la certezza sulle cause dell'esplosione arriverà solo dopo gli accertamenti tecnici sull'impianto. Lo stabilimento di Fondi intanto resta sotto sequestro.