Fondi, cane scivola in un fossato e resta intrappolato tra i rovi: salvato dai vigili del fuoco

Era scivolato in un fossato senza più riuscire a risalire perché intrappolato nei rovi. Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco a Fondi, in via Chiarastella. Una chiamata al 115 aveva segnalato la presenza dell'animale in difficoltà e per soccorrerlo si è mobilitato il personale di Terracina. Sul posto gli operatori hanno constatato la presenza di un piccolo cane miticcio all'interno di un fossato e in evidente difficoltà.

Sono quindi iniziate le operazioni di recupero, particolarmente complesse a causa della fitta vegetazione e dei rovi che impedivano di raggiungerlo. Uno dei vigili impegnati nel soccorso dopo alcuni tentativi è riuscito ad afferrare l'animale e a portarlo in salvo. Il cane, molto impaurito ma in buono stato, è stato poi consegnato alla polizia locale per essere affiddato al servizio veterinario della Asl.