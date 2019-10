Fondi, trovato con 20 chili di marijuana: 42enne condannato a tre anni di reclusione

Era stato arrestato il 30 settembre scorso a Fondi con circa 20 chili di stupefacenti. Nella giornata di ieri, 2 ottobre, il 42enne di Formia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga, è comparso in tribunale per l'udienza celebrata con rito direttissimo ed è stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione e al pagamento di 20mila euro di multa. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Latina.

I carabinieri della compagnia di Terracina lo avevano trovato in possesso di 930 grammi di marijuana e di altre 13 piante della stessa sostanza per un peso complessivo di 19,600 chili. Insieme allo stupefacente era stata trovata e sequestrata anche la somma in contanti di 680 euro.