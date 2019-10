Fondi, stretta sul lavoro nero: controlli a tappeto nelle aziende. Tre stranieri irregolari espulsi

Stretta sul lavoro nero. Su disposizione del questore Rosaria Amato il commissariato di polizia di Fondi, insieme al persone dell'Ispettorato del lavoro di Latina, ha effettuato un controllo su alcune aziende del territorio. Durante le ispezioni è emerso che una ditta che opera nel settore della panificazione, aveva cinque lavoratori stranieri uno dei quali privo di documenti e permesso di soggiorno. Il titolare, un 25nne del luogo, è stato dunque denunciato alla Procura mentre per il lavoratore, di nazionalità indiana, 31enne, è stato disposto il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Tra i numerosi controlli effettuati, è stata posta l’attenzione su di una azienda agricola in zona “Rinchiusa”, il cui titolare, S.G. di anni 57, residente a Fondi, è stato denunciato per la violazione del testo unico che disciplina l’immigrazione, avendo impiegato due cittadini extracomunitari, entrambi indiani e in Italia senza fissa dimora, privi di qualsiasi documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno. Anche per loro è scattata l'espulsione.

Infine, sono state sottoposte a controllo, altre tre aziende del settore agricolo della zona “Salto di Fondi”, nonché un'azienda del settore del rimessaggio di barche n zona Selvavetere, le quali al momento non hanno fatto riscontrare irregolarità.