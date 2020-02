Fondi, irregolarità con il cronotachigrafo: multe e ritiro della patente per due camionisti

Ancora controlli della polizia stradale nelle diverse zone della provincia pontina. L’attenzione delle pattuglie del distaccamento di Formia si sono concentrate nel territorio di Fondi dove sono stati effettuati controlli rivolti in particolare al trasporto merci.

In una situazione, durante gli accertamenti su un autocarro che trasportava merce infiammabile gli agenti hanno scoperto che il conducente guidava con la tessera cronotachigrafo del collega che in quel momento si trovava al suo fianco. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida e il pagamento di 868 euro ciascuno.

Durante il dispositivo sono stati effettuate 13 controlli a veicoli commerciali di cui 11 non erano in regola contestando 25 violazione al codice della strada (tempi di guida per incompleti riposi giornalieri e settimanali); elevate sanzioni per un totale di 980 euro.