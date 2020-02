Quasi un etto di hashish e 15 dosi di cocaina: due denunce dei carabinieri a Fondi

Due denunce a Fondi per detenzione ai fini di spaccio di spaccio di stupefacenti. In un caso destinatario del provvedimento è stato un 27enne del luogo, ritenuto responsabile anche di introduzione nello Stato di monete falsificate. In una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish suddivisi in sette involucri e di diverso materiale per il confezionamento della droga. Insieme alle dosi è stata scoperta anche una banconota contraffatta da 100 euro. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro

Una seconda denuncia a carico invece di un 26enne del luogo, scoperto con 8 grammi di cocaina divisi in 15 dosi, un bilancino di precisione e materiale per taglio e confezionamento, la somma di 280 euro euro ritenuta provento di spaccio.