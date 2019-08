Fondi, coinvolto in un incidente stradale: guidava dopo aver assunto droghe

Un 43enne è stato denunciato dai carabinieri a Fondi per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma del luogo hanno accertato che l'uomo, nello scorso mese di maggio, si era messo alla guida della propria auto dopo aver consumato droga. Mentre guidava era stato coinvolto in un incidente stradale in cui alcune persone erano rimaste ferite.

Dopo gli accertamenti di rito e le indagini dei militari, per il 43enne è scattata una denuncia in stato di libertà