Fondi, sorpresi a confezionare 45 dosi di eroina: due pusher arrestati dai carabinieri

Due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri a Fondi nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. In manette nel corso della scorsa notte sono finisti due cittadini di origini indiane di 31 e 32 anni, in Italia senza fissa dimora.

I due sono stati sorpresi dai militari dell’Arma all’interno di una baracca, seminascosta dalla vegetazione, mentre stavano confezionando 45 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi.

Le dosi di stupefacente sono state poste sotto sequestro insieme a vario materiale per il taglio e confezionamento della droga. I due arretati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Latina.

