Fermato e trovato con le dosi di hashish: arrestato un 28enne

E' stato trovato in possesso di 43 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 50 euro. Un 28enne di Lenola è stato arrestato a Fondi dai carabinieri dell'Arma del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare i militari hanno trovato e sequestrato le dosi di droga. L'arresto del giovane, scattato mercoledì 20 maggio, è stato convalidato dal giudice che ha disposto la scarcerazione per il giovane, che risulta incensurato.