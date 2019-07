Fondi, spaccio di eroina: un arresto e una denuncia La droga nascosta in una lattina

I carabinieri l'hanno sorpresa mentre vendeva a un giovane una dose di eroina. Una donna di 30 anni, T.F., è stata arrestata a Fondi per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. L'acquirente sarà invece segnalato all'autorità prefettizia.

Dopo aver sorpreso la donna in flagranza di reato, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando altri grammi della stessa sostanza e la somma in contanti di 60 euro ritenuta provento di spaccio. Dopo le formalità di rito la 30enne è stata arrestata in regime di domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Sempre a Fondi è poi scattata una denuncia per droga da parte dei carabinieri. Questa volta si tratta di un 28enne indiano, scoperto con 6,5 grammi di eroina che il giovane aveva nascosto all'interno di una lattina di aranciata. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.