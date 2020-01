Fondi: perquisizione in casa, i carabinieri trovano mezzo etto di hashish. Arrestato

Operazione antidroga dei carabinieri a Fondi: un giovane di 20 anni del posto è stato arrestato mentre nella sua abitazione è stato trovato circa mezzo etto di hashish. E’ accaduto nella notte.

Il ragazzo, sottoposto ad un controllo da parte dei militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 0,75 grammi di marijauna nascosti in un pacchetto di sigarette insieme alla somma in contante di 70 euro. Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 20enne: i carabinieri hanno rinvenuto altri 52 grammi di hashish insieme ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre per il ragazzo arrestato, terminate le formalità di rito, sono stati disposti i domiciliari dove resterà ristretto in attesa della celebrazione del rito direttissimo.